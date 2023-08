Leichtathletik-WM: Deutsches Speerwurf-Ass von Anlage in Budapest genervt

Der deutsche Meister musste in der Qualifikation am Freitag alle drei Versuche absolvieren, sicherte sich mit 82,39 m aber letztlich als viertbester Werfer einen Platz in der Entscheidung am Sonntag (20.20 Uhr) in Budapest. Die direkte Qualifikation von 83,00 m verfehlte er allerdings.