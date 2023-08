Trotz Verletztenmisere: DLV hofft bei WM auf Überraschungen

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) reist trotz der zahlreichen verletzungsbedingten Absagen zuversichtlich zur WM nach Budapest (19. bis 27. August). "Wir sind der Meinung, dass wir dennoch gut performen werden. Wir haben ein gutes Team am Start", sagte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner am Dienstag im Vorbereitungscamp in Erding.

"Angst", führte der 54-Jährige aus, sei "kein guter Begleiter". Er freue sich auf die Herausforderung, nun auf Weltmaßstab die Leistungsfähigkeit der deutschen Leichtathletik unter Beweis stellen zu können: "Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, so wie sie kommen. Es ist für alle gleich. Also insofern, es gibt keine Ausreden."

Dem DLV fehlen in der ungarischen Hauptstadt zahlreiche Leistungsträgerinnen und Leistungsträger. So sagten unter anderem Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Weitsprung), Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (5000 m) sowie die EM-Silbermedaillengewinner Lea Meyer (Hindernis) und Bo Kanda Lita Baehre (Stabhochsprung) ihre Teilnahme aufgrund von Verletzungen ab.

"Wir hatten gehofft, dass wir bezüglich des Krankenstandes irgendwann mal erleichtert werden. Aber wir müssen dann wirklich konstatieren, dass wir sehr stark gebeutelt sind und dass es auch wirklich Hochkaräter getroffen hat", sagte Bügner, der dennoch entschlossen war, vor seiner ersten WM im Amt Optimismus zu verbreiten. Er sei "guter Dinge, dass wir mit einer positiven Haltung und mit einem jungen, frischen Team auch die eine oder andere Überraschung erfahren werden und das Ganze kompensieren".

Darauf hofft auch Annett Stein. "Wir freuen uns auf Überraschungen, denn wir haben ein sehr gemischtes Team", sagte die DLV-Chefbundestrainerin und ergänzte: "Wir wissen, wir gehen nicht in Bestbesetzung in diese Meisterschaft, aber die Athleten sind bis in jede Haarspitze motiviert."