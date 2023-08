Zehnkampf: Kaul muss verletzungsbedingt aufgeben

Für Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul (Mainz) ist der Medaillen-Traum bei der Leichtathletik-WM verletzungsbedingt geplatzt. Der 25-Jährige trat am Freitag wegen einer Blessur am Fuß nicht mehr zu den abschließenden 400 m des ersten Tages an. Das gab der Chefarzt des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), Andrew Lichtenthal, bekannt.