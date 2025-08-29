Leichtathletik-WM: Deutscher Kader enthüllt - einige zittern noch

SID 29.08.2025 • 13:52 Uhr Der DLV gibt 49 weitere Starter für die Leichtathletik-WM in Tokio bekannt, unter ihnen Zehnkampf-Goldhoffnung Leo Neugebauer. Einige Athletinnen und Athleten könnten noch nachträglich zum Zug kommen.

Knapp zwei Wochen vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio hat der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) 49 weitere Starter bekannt gegeben. Mit dabei sind unter anderem bekannte Namen wie Zehnkampfstar Leo Neugebauer, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Paris, 100-Meter-Läufer Owen Ansah und Hochspringerin Christina Honsel. Laut DLV-Mitteilung werden nach aktuellem Stand 77 deutsche Athletinnen und Athleten am Jahreshighlight teilnehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der formstarke Speerwerfer Julian Weber, der beim Diamond-League-Finale in Zürich zuletzt seine eigene Weltjahresbestleistung verbesserte, Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weitsprung-Star Malaika Mihambo hatten bereits zuvor als Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Titelkämpfe in Japan (13. bis 21. September) festgestanden.

DLV hofft auf Nachrücker und zusätzliche Startplätze

Eventuell könnte sich das deutsche Aufgebot noch einmal vergrößern. Wie der DLV erklärte, könnten einige letzte Startplätze noch vergeben werden, wenn der Weltverband World Athletics die Nachrücker bekannt gibt. Dazu müssen die Abmeldungen der bereits über die Weltrangliste Qualifizierten abgewartet werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der aktuelle deutsche Kader für die Leichtathletik-WM:

MÄNNER

100 Meter: Owen Ansah (Hamburger SV), Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV)

400 Meter: Jean Paul Bredau (VfL Wolfsburg)

4x100 Meter: Deniz Almas (LG Olympia Dortmund), Owen Ansah (Hamburger SV), Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV), Heiko Gussmann (Sprintteam Wetzlar), Marvin Schulte (ASV Köln), Julian Wagner (TV Wattenscheid 01)

4x400 Meter Mixed: Emil Agyekum (SCC Berlin), Florian Kroll (LG Osnabrück), Manuel Sanders (TV Wattenscheid 01)

800 Meter: Alexander Stepanov (VfL Sindelfingen)

{ "placeholderType": "MREC" }

1.500 Meter: Robert Farken (SG Motor Gohlis-Nord Leipzig)

5.000 Meter: Mohamed Abdilaahi (Cologne Athletics), Florian Bremm (LSC Höchstadt/Aisch)

Marathon: Amanal Petros (Hannover 96), Richard Ringer (LC Rehlingen)

{ "placeholderType": "MREC" }

20 km Gehen: Leo Köpp (LG Nord Berlin), Christopher Linke (SC Potsdam)

35 km Gehen: Johannes Frenzl (Eintracht Frankfurt), Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie), Christopher Linke (SC Potsdam)

110 m Hürden: Gregory Minoué (TV Kalkum-Wittlaer), Manuel Mordi (Hamburger SV)

{ "placeholderType": "MREC" }

400 m Hürden: Emil Agyekum (SCC Berlin), Owe Fischer-Breiholz (Königsteiner LV)

3.000 m Hindernis: Karl Bebendorf (Dresdner SC 1898), Niklas Buchholz (LSC Höchstadt/Aisch), Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen)

Hochsprung: Tobias Potye (Cologne Athletics)

Stabhochsprung: Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen), Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf Athletics), Oleg Zernikel (ASV Landau)

Weitsprung: Simon Batz (MTG Mannheim)Dreisprung: Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz)

Diskuswurf: Henrik Janssen (SC Magdeburg), Mika Sosna (TSG Bergedorf), Steven Richter (LV 90 Erzgebirge)

Hammerwurf: Merlin Hummel (LG Stadtwerke München)

Speerwurf: Julian Weber (USC Mainz)

Zehnkampf: Niklas Kaul (USC Mainz), Leo Neugebauer (VfB Stuttgart), Till Steinforth (SV Halle)

FRAUEN

100 Meter: Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar)

200 Meter: Sophia Junk (LG Rhein-Wied), Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen)

4x100 Meter: Jolina Ernst (TV Wattenscheid 01), Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), Sophia Junk (LG Rhein-Wied), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar), Sina Mayer (LAZ Zweibrücken)

4x400 Meter: Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg), Annkathrin Hoven (TSV Bayer 04 Leverkusen), Jana Lakner (LG Telis Finanz Regensburg), Elisa Lechleitner (LAZ Ludwigsburg), Johanna Martin (1. LAV Rostock), Skadi Schier (SCC Berlin)

4x400 Meter Mixed: Jana Lakner (LG Telis Finanz Regensburg), Elisa Lechleitner (LAZ Ludwigsburg), Johanna Martin (1. LAV Rostock)

800 Meter: Smilla Kolbe (Eintracht Frankfurt), Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler)

1.500 Meter: Jolanda Kallabis (FT 1844 Freiburg), Nele Weßel (TV Waldstraße Wiesbaden)

5.000 Meter: Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald), Lea Meyer (VfL Löningen)

400 m Hürden: Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg), Elena Kelety (Frankfurt Athletics)

3.000 m Hindernis: Olivia Gürth (Silvesterlauf Trier), Gesa Krause (Silvesterlauf Trier), Lea Meyer (VfL Löningen)Hochsprung: Christina Honsel (TV Wattenscheid 01), Imke Onnen (Cologne Athletics)

Weitsprung: Malaika Mihambo (LG Kurpfalz)

Dreisprung: Caroline Joyeux (LG Nord Berlin), Jessie Maduka (Cologne Athletics)

Kugelstoß: Alina Kenzel (VfB Stuttgart), Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge), Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim)

Diskuswurf: Shanice Craft (SV Halle), Kristin Pudenz (OSC Potsdam), Marike Steinacker (TSV Bayer Leverkusen)

Hammerwurf: Aileen Kuhn (Eintracht Frankfurt)