Aus der Traum: Gerangel! Deutscher Rekordhalter verpasst Finale

SID 15.09.2025 • 15:00 Uhr Robert Farken gerät auf der Zielgeraden beim 1500-Meter-Lauf in ein kleines Gerangel. Der Schuldige wurd disqualifiziert - zu Gunsten des Deutschen.

Der Traum von Robert Farken (Leipzig) lebt weiter! Er hatte eigentlich bei der Leichtathletik-WM in Tokio das Finale über 1500 m am Mittwoch (15.20 Uhr MESZ) klar verpasst, doch die Kampfrichter entschieden zu Gunsten des Deutschen

Der deutsche Rekordhalter geriet auf der Zielgeraden in ein Gerangel, fiel zurück und landete in seinem Halbfinale nach 3:37,52 Minuten auf Platz zehn. Nur die ersten Sechs zogen in den Endlauf um die Medaillen ein.

Das Kampfgericht sah sich den Rempler im Nachhinein nochmal an und entschied, den US-Amerikaner Cole Hocker für seine Aktion zu disqualifizieren. Dafür bekam Farken einen Platz im Finale.

„Ich dachte: Locker, ich habe alles im Griff“

Kurz nach dem Rennen meinte der Deutsche, dass der kleine Rempler von Olympiasieger Hocker „gar nichts ausgemacht“ hätte. „Vielleicht wäre ich dann Achter geworden oder Siebter. Ja, toll“, sagte Farken bei der ARD.

„Es gab in dem Rennen viele Situationen, die von allen Beteiligten an der Grenze waren. Ich bin immer noch fassungslos über meine Zielgerade. Ich dachte: Locker, ich habe alles im Griff. Und dann ging gar nichts mehr, beziehungsweise es ging rückwärts. Da habe ich keine Erklärung für.“

Keine Power mehr nach starker Saison

Farken hat in diesem Jahr eine ganz starke Saison hingelegt, doch an Tag X fehlte ihm ein bisschen die letzte Power. Damit bleibt Homiyu Tesfaye der bisher letzte Deutsche, der ein WM-Finale über 1500 m erreicht hat - 2013 war er in Moskau Fünfter geworden.