Tag drei: Die Leichtathletik-WM in Tokio heute live im TV, Stream und Ticker

In der japanischen Hauptstadt Tokio stehen die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Am Montag gibt es fünf weitere Entscheidungen.

Die Leichtathletik-Saison 2025 endet mit einem Höhepunkt: Die Weltmeisterschaften in der japanischen Hauptstadt Tokio bilden den krönenden Abschluss. Vom 13. bis 21. September will das deutsche Team mit 80 Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd gehen und die Enttäuschung von Budapest vergessen machen.

Immerhin: Eine Nullnummer wie 2023, als Deutschland erstmals ohne eine einzige Medaille blieb, wird es nicht noch einmal geben. Malaika Mihambo gewann am Sonntag Silber im Weitsprung, wenig später wurde der Deutsche Amanal Petros ebenfalls Zweiter - und das im Marathon. Womöglich kommt nun weiteres Edelmetall dazu. Und schraubt Superstar Armand Duplantis seinen Weltrekord noch höher? SPORT1 tickert die Abendsession des dritten Wettkampftages.

So können Sie die Leichtathletik-WM im TV und Stream heute live verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport

sportschau.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten ausführlich im Free-TV und im Livestream über die WM aus Tokio. Zusätzlich überträgt aber auch Eurosport das Sport-Highlight, der Eurosport-Stream ist allerdings kostenpflichtig. Am Sonntag überträgt das ZDF die Geschehnisse aus Tokio.

Ein Highlight des Wettkampftages dürfte der Auftritt von Stabhochsprung-Star Duplantis werden. Die Frage lautet, ob der 25-Jährige seinen Weltrekord gar auf 6,30 Meter verbessern kann. Bei der Flugshow ab 12.49 Uhr ist auch Bo Kanda Lita Baehre als Außenseiter mit dabei.

Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es wohl im Hindernislauf. Zwar ist der amtierende Weltmeister und Olympiasieger Soufiane el-Bakkali aus Marokko am Start. Der Fokus richtet sich aber vor allem auch auf Ruppert. Der deutsche Rekordhalter (8:01,49 Minuten) ist aktuell die Nummer zwei der Welt und hat zuletzt mit seinem Sieg im Finale der Diamond League gefeiert.

Leichtathletik-WM 2025 - Der Zeitplan

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Sonntag, 14. September