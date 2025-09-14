Newsticker
Leichtathletik-WM>

Die Leichtathletik-WM in Tokio live im TV, Stream und Ticker

Leichtathletik-WM: Der 2. Tag LIVE

In der japanischen Hauptstadt Tokio stehen die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Malaika Mihambo peilt die Goldmedaille an.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
SPORT1
In der japanischen Hauptstadt Tokio stehen die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Malaika Mihambo peilt die Goldmedaille an.

Die Leichtathletik-Saison 2025 endet mit einem Highlight: Die Weltmeisterschaften in Japans Hauptstadt Tokio bilden den krönenden Saisonabschluss.

Vom 13. bis 21. September will das deutsche Team um 80 Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd gehen und das Debakel von Budapest vergessen machen. 2023 blieb Deutschland erstmals bei einer Leichtathletik-WM ohne eine einzige Medaille.

So können Sie die Leichtathletik-WM im TV und Stream verfolgen

  • TV: ZDF, Eurosport
  • Stream: zdf.de, Eurosport
  • Ticker: SPORT1.de

Der zweite Tag bei der Leichtathletik-WM startete mit dem Marathon der Frauen, ehe es dann mittags mit dem Diskuswurf weitergeht. Beim Weitsprung ist schließlich Malaika Mihambo gefordert. Den Abschluss bei den Frauen bildet das 100-Meter-Finale eventuell mit Gina Lückenkemper. Sie ist für das Halbfinale qualifiziert, welches ab 13.20 Uhr stattfindet.

Shelly-Ann Fraser-Pryce möchte ihren Titel über die 100 Meter in jedem Fall verteidigen und danach ihre Karriere beenden.

Bei den Männern geht es am Nachmittag über die 10.000 Meter, ehe zum krönenden Abschluss des zweiten Tages das 100-Meter-Finale ansteht. Dort erhofft sich Noah Lyles eine ähnliche Show wie bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten ausführlich im Free-TV und im Livestream über die WM aus Tokio. Zusätzlich überträgt aber auch Eurosport das Sport-Highlight, der Eurosport-Stream ist allerdings kostenpflichtig. Am Sonntag überträgt das ZDF die Geschehnisse aus Tokio.

Leichtathletik-WM 2025 - Der Zeitplan

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Sonntag, 14. September

Uhrzeit
Disziplin
1.00 Uhr
Marathon Frauen
12.10 Uhr
Diskuswurf Frauen
13.40 Uhr
Weitsprung Frauen
14.30 Uhr
10.000 m Männer
15.13 Uhr
100 m Frauen
15.20 Uhr
100 m Männer
