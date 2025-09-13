Newsticker
Leichtathletik-WM>

Die Leichtathletik-WM in Tokio live im TV, Stream und Ticker - Mihambo und Lückenkemper legen los

Leichtathletik-WM: Mihambo legt los

In der japanischen Hauptstadt Tokio stehen die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Aus deutscher Sicht stehen Malaika Mihambo und Gina Lückenkemper im Fokus.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
SPORT1
Die Leichtathletik-Saison 2025 endet mit einem Highlight: Die Weltmeisterschaften in Japans Hauptstadt Tokio bilden den krönenden Saisonabschluss.

Vom 13. bis 21. September will das deutsche Team um 80 Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd gehen und das Debakel von Budapest vergessen machen. 2023 blieb Deutschland erstmals bei einer Leichtathletik-WM ohne eine einzige Medaille.

Mihambo und Lückenkemper gefordert

In der Abendsession (ab 11 Uhr MESZ) sind dann unter anderem Gina Lückenkemper im Vorlauf über 100 Meter und Malaika Mihambo in der Weitsprung-Qualifikation gefordert.

Mit Tokio verbindet Mihambo gute Erinnerungen, schließlich krönte sie sich dort vor vier Jahren zu Olympiasiegerin.

Gegen 14:30 Uhr deutscher Zeit geht dann Eva Dieterich im Finale über 10.000 Meter an den Start.

So können Sie die Leichtathletik-WM im TV und Stream verfolgen

  • TV: ARD, Eurosport
  • Stream: sportschau.de, Eurosport
  • Ticker: SPORT1.de

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten ausführlich im Free-TV und im Livestream über die WM aus Tokio. Zusätzlich überträgt aber auch Eurosport das Sport-Highlight, der Eurosport-Stream ist allerdings kostenpflichtig. Am Samstag überträgt die ARD die Geschehnisse aus Tokio.

Leichtathletik-WM 2025 - Der Zeitplan

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Samstag, 13. September

Uhrzeit
Disziplin
14:10 Uhr
Kugelstoßen Männer
14:30 Uhr
10.000 m Frauen
15:20 Uhr
4x 400 m Staffel (Mixed)
