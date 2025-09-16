Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik-WM>

Dieses Bild der Leichtathletik-WM ging um die Welt - ein Märchen folgte

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Schockmoment wird zum WM-Märchen

Hindernisläufer Geordie Beamish erwischt es bei einem Vorlauf-Sturz in Tokio übel. Doch er berappelt sich und krönt sich im Schatten der Duplantis-Show überraschend zum Weltmeister!
Die Leichtathletik-WM findet dieses Jahr in Tokio statt. Wie oft gibt es Gold zu gewinnen? Welche Prämien werden gezahlt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur WM.
SPORT1
Hindernisläufer Geordie Beamish erwischt es bei einem Vorlauf-Sturz in Tokio übel. Doch er berappelt sich und krönt sich im Schatten der Duplantis-Show überraschend zum Weltmeister!

Es ist ein Bild, das beim Hinsehen wehtut. George „Geordie“ Beamish aus Neuseeland liegt am Boden, er war gestürzt, nachdem er am ersten Hindernis hängen geblieben war.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sein Konkurrent Jean-Simon Desgagnés aus Kanada will über ihn springen, schafft es jedoch nicht - und trifft ihn mit der hinteren Sohle seiner Spikeschuhe mitten im Gesicht.

Die schmerzhafte Momentaufnahme im Vorlauf über 3000 Meter Hindernis bei der Leichtathletik-WM in Tokio ging um die Welt - auch wegen dem, was folgte.

Beamish berappelte sich, beendete den Lauf noch auf Platz zwei. Und am Montag wurde die Geschichte - während sich (fast) alle Augen auf die Weltrekord-Show von Stabhochspringer Armand Duplantis richteten - endgültig zum Märchen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Leichtathletik-WM: Das Märchen des George Beamish

Mit einem herausragenden Schlussspurt nach der Abschlusshürde fing Beamish den zweimaligen Weltmeister und Olympiasieger Soufiane El Bakkali aus Marokko noch ab - und krönte sich unerwartet mit Gold!

„Vor zwei Tage stand ich aus ziemlich falschen Gründen in den Schlagzeilen. Jetzt habe ich ein paar neue gemacht“, freute sich der 28-Jährige im Gespräch mit einer kleinen Reporterschar - die meisten Journalisten waren mit dem zeitgleich siegreichen Duplantis beschäftigt.

Beamishs Husarenritt, dem der deutsche Hoffnungsträger Frederik Ruppert als Zwölfter nur aus der Ferne zuschauen konnte, ging deshalb medial eher unter. Die Freude über den unwahrscheinlichen Coup ließ der Mann aus der Stadt Hastings sich davon aber nicht verderben.

Pech bei Olympia und der Vorbereitung - doch dann das große Glück

Mit dem langhaarigen Mittelstreckenspezialisten - 2024 Hallen-Weltmeister über 1500 Meter - war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei Olympia in Paris hatte Beamish im Vorjahr, von Hüftproblemen geplagt, das Finale verpasst. Auch in diesem Jahr lief vieles nicht nach Plan: Eine Bein- und Knöchelverletzung zwang ihn mitten in der WM-Vorbereitung zu zwei Monaten Pause. In welcher Verfassung er in Tokio sein würde: Es war ihm auch selbst nicht klar.

Umso wertvoller war aus Beamishs Sicht seine Aufholjagd nach dem Sturz im Vorlauf. Das Selbstbewusstsein, in guter Form zu sein, war nun da - und gab ihm auch für das Finale einen Schub.

„Dieser Sturz war vielleicht ein nicht auf den Blick erkennbarer Segen“, befand Beamish im Nachhinein. Ein Segen, der beim größten Erfolg seiner Karriere eine tragende Rolle spielte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite