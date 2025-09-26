Fans des VfB Stuttgart feiern WM-Held Neugebauer

Daniel Höhn 26.09.2025 • 11:44 Uhr Die Fans des VfB Stuttgart haben beim Europa-League-Spiel gegen Celta Vigo den Leichtathletik-Helden Leo Neugebauer gefeiert.

Nach seinem Titelgewinn bei Leichtathletik-WM in Tokio ist Zehnkämpfer Leo Neugebauer von den Fußball-Fans des VfB Stuttgart gefeiert worden.

Mit einem Banner beim Europa-League-Spiel des VfB gegen Celta Vigo (2:1) würdigten die Anhänger der Schwaben Neugebauer mit den Worten „WM-Gold für unseren VfB – Glückwunsch Leo!“

Neugebauer siegte denkbar knapp

Neugebauer, der für den VfB Stuttgart startet, hatte am vergangenen Sonntag in Tokio WM-Gold im Zehnkampf gewonnen. Mit 8804 Punkten setzte er sich knapp vor Ayden Owens-Delerme (8784) aus Puerto Rico durch.