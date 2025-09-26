Newsticker
Leichtathletik-WM>

Fans des VfB Stuttgart feiern WM-Held Neugebauer

VfB-Fans feiern WM-Helden

Die Fans des VfB Stuttgart haben beim Europa-League-Spiel gegen Celta Vigo den Leichtathletik-Helden Leo Neugebauer gefeiert.
Vor dem Europa-League-Auftakt gegen Celta Vigo entrollen die Fans des VfB Stuttgart ein Plakat: "Wir holen dieses Mal den Europapokal!" Alexander Nübel und Sportdirektor Fabian Wohlgemuth reagieren auf das Banner.
Daniel Höhn
Nach seinem Titelgewinn bei Leichtathletik-WM in Tokio ist Zehnkämpfer Leo Neugebauer von den Fußball-Fans des VfB Stuttgart gefeiert worden.

Mit einem Banner beim Europa-League-Spiel des VfB gegen Celta Vigo (2:1) würdigten die Anhänger der Schwaben Neugebauer mit den Worten „WM-Gold für unseren VfB – Glückwunsch Leo!“

Neugebauer siegte denkbar knapp

Neugebauer, der für den VfB Stuttgart startet, hatte am vergangenen Sonntag in Tokio WM-Gold im Zehnkampf gewonnen. Mit 8804 Punkten setzte er sich knapp vor Ayden Owens-Delerme (8784) aus Puerto Rico durch.

„So schlecht wie nach diesen 1500 Metern habe ich mich noch nie gefühlt. Aber ich bin auch eine geile persönliche Bestzeit gelaufen, daher kann ich mich nicht beschweren”, sagte Neugebauer in der ARD.

