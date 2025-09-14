Finale bei Leichtathletik-WM? 100 Meter mit Lückenkemper heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.09.2025 • 10:20 Uhr Nach ihrem knappen Einzug ins 100-Meter-Halbfinale wird es für Gina Lückenkemper am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Tokio ernst.

Das war knapp! In 11,12 Sekunden kam Gina Lückenkemper nur als Vierte im Vorlauf über 100 m bei der Leichtathletik-WM in Tokio ins Ziel. Macht sie es am Sonntag im Halbfinale (ab 13.20 Uhr deutscher Zeit) besser?

Dieser vierte Platz reichte nicht für die direkte Qualifikation, nach dem Ende aller sieben Vorläufe löste sie aber als Beste der drei Zeitschnellsten doch noch ihr Ticket. Das Finale über die 100 Meter steigt schließlich um 15.13 Uhr. Zuvor gibt es drei Halbfinals.

Leichtathletik-WM live: 100-m-Halbfinale mit Lückenkemper

TV: ZDF/Eurosport

Stream: sportstudio.de/discoveryplus.com

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nicht mit dabei aus deutscher Sicht werden Lisa Mayer (11,45 Sekunden) im letzten Einzel-Rennen ihrer Karriere und Sina Mayer (11,41) sein. Beide schieden im Vorlauf aus.

„Ich hatte mit zwei Medaillengewinnerinnen der letzten Weltmeisterschaft direkt neben mir sicher einen der schwersten Läufe erwischt – das war keine einfache Nummer", sagte Lückenkemper in der ARD.

„Das ärgert mich“

Sie lief unter anderem gegen 100-m-Weltmeisterin Sha’Carri Richardson (USA/11,03) und 200-m-Weltmeisterin Shericka Jackson (Jamaika/11,04).