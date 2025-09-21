Geht da tatsächlich was im WM-Finale? Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen hat mit ihrem Einzug ins Finale für ernsthafte Medaillenhoffnungen gesorgt.
Leichtathletik-WM: 4x100-Meter-Staffel mit Lückenkemper live im TV, Stream & Ticker
Holt die Staffel wieder eine Medaille?
Das Quartett um Schlussläuferin Gina Lückenkemper raste im Vorlauf zur drittschnellsten Zeit. Und das nur 26 Hundertstel hinter den US-Amerikanerinnen und sechs Hundertstel hinter Jamaika.
Leichtathletik-WM: So können Sie das 4x100-Meter-Finale live verfolgen:
- TV: ARD/Eurosport
- Stream: sportschau.de/discoveryplus.com
- Liveticker: SPORT1
Deutschland fast auf Augenhöhe mit den Topnationen also? Zumindest ausgeschlossen ist ein Sprint unter die ersten Drei nicht.
Lückenkemper verspricht schnelle WM-Staffel
Und überrascht haben die Frauen in der Vergangenheit ja schon häufiger: Vor allem mit WM-Bronze 2022 und Olympia-Bronze 2024. Das Finale steigt um 14.06 Uhr (MESZ).
Im Vergleich zu Platz drei bei Olympia gab es eine Änderung in der Aufstellung, anstatt Alexandra Burghardt war 200-Meter-Spezialistin Sophia Junk für die letzte Kurve dabei.
„Egal, wer am Ende auf der Bahn stehen wird - wir werden eine unfassbar schnelle Staffel stellen“, sagte Lückenkemper: „Wir haben Athletinnen, die für die Staffel brennen und bereit sind, alles zu geben. Ich denke, man muss uns auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben“
Auch die Männer schafften es ins Finale am Abschlusstag (14.20 Uhr) - erstmals seit 2015. Dort sind die DLV-Asse aber klarer Außenseiter.