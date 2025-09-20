WM-Kracher: DLV-Staffeln sprinten ins Finale – Medaillenjäger!

SID 20.09.2025 • 14:06 Uhr Die beiden deutschen 4x100-m-Staffeln ziehen bei der WM in Tokio nach starken Leistungen in den Endlauf ein.

Die deutsche Sprintstaffel um Gina Lückenkemper (Berlin) ist bei der Leichtathletik-WM ins Finale (Sonntag, 14.06 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) gestürmt. Das DLV-Quartett mit Sina Mayer (Zweibrücken), Rebekka Haase (Wetzlar), Sophia Junk (Frankfurt) und Schlussläuferin Lückenkemper landete im zweiten Vorlauf nach ausgezeichneten 41,86 Sekunden auf Rang zwei und geht mit der insgesamt drittbesten Zeit in die Medaillen-Entscheidung.

Lückenkemper und Co. hoffen in Tokio auf einen ähnlichen Coup wie im Vorjahr in Paris, als die Staffel zu Bronze rannte. Die bislang letzte WM-Medaille gab es 2022 in Eugene ebenfalls mit Bronze.

Die USA liefen ohne die noch geschonte Doppel-Weltmeisterin Melissa Jefferson-Wooden in starken 41,60 Sekunden die Bestzeit. Jamaika, ebenfalls noch nicht in Bestbesetzung, gewann in 41,80 Sekunden den ersten Vorlauf.

Deutsche 4x100-m-Staffel erreicht erstmals seit 2015 wieder den Endlauf

Für die deutschen Männer reichte es erstmals seit 2015 in Peking (Platz vier) wieder für den Endlauf (Sonntag, 14.20 Uhr MESZ). Deniz Almas (Dortmund), Marvin Schulte (Köln), Owen Ansah und Lucas Ansah-Peprah (beide Hamburg) kamen in starken 38,12 Sekunden auf Platz drei ihres Vorlaufs.

Das DLV-Quartett profitierte vom Patzer des Mitfavoriten Jamaika. Das Team um 100-m-Weltmeister Oblique Seville verpatzte den letzten Wechsel und kam nicht ins Ziel. Im zweiten Vorlauf erwischte es zudem die Briten und Südafrika.