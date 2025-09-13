Leichtathletik-WM: Bewegendes deutsches Comeback: "War Tod sehr nah"

SPORT1 13.09.2025 • 08:36 Uhr Nach Olympia-Silber vor vier Jahren fällt Jonathan Hilbert in tiefe Depressionen und ist dem Tod nahe – nun meldet sich der Geher in Tokio eindrucksvoll zurück.

Jonathan Hilbert wischte sich nach seinem Kampf zurück ins Leben die „Tränen der Erleichterung“ aus den Augen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das hammerharte WM-Rennen über 35 km im Dampfbad von Tokio hatte den Geher sichtlich gezeichnet, trotzdem strahlte Hilbert dann hinterher auch über das ganze Gesicht: „Das ist ein sehr, sehr schöner Tag, um hier lebendig zu stehen.“ Nun freut sich der 30-Jährige umso mehr auf die Hochzeit mit seiner Freundin Anna in drei Wochen.

Dass Hilbert um Punkt 7.30 Uhr Ortszeit im Nationalstadion von Japan an der Startlinie stand, war „keine Selbstverständlichkeit“, erzählte der Polizeimeister später, nachdem er nach 2:36:47 Stunden auf Platz 16 das Ziel erreicht hatte: „Die letzten drei Jahre waren einfach unglaublich dunkel und schwierig und alles andere als leicht. Ich war dem Tod sehr nahe, und heute hier zu stehen, ist einfach unglaublich. Ich bin unglaublich froh, stolz und dankbar.“

„Ich habe komplett den Lebenswillen verloren“

Rückblick: Ausgerechnet nach seinem Olympia-Coup vor vier Jahren, als er in Japan sensationell Silber über die 50 km gewonnen hatte, fiel Hilbert „schleichend“ in ein tiefes, tiefes Loch. Vermutlich half es auch nicht, dass seine Paradestrecke über 50 km vom Leichtathletik-Weltverband aus dem Programm genommen wurde, hinzu kamen Verletzungen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich habe mich einfach komplett selber verloren als Mensch. Ich habe mich nur noch als Sportler identifiziert. Ich habe komplett den Lebenswillen verloren“, sagte Hilbert. Und dann habe es Anfang 2024 „richtig gescheppert“.

Teilweise habe er es zu Hause „kaum noch auf die Couch“ geschafft und „einfach nur an die Decke gestarrt“.

Doch Hilbert sucht sich rechtzeitig Hilfe, findet einen Therapeuten. Seine Freundin Anna, mit der er sich nach Olympia-Silber verlobt hatte, hält zu ihm, auch seine Eltern helfen ihm auf dem Weg zurück ins Leben.

Hilbert ist zurück im Leben

„Ich bin unglaublich stolz und dankbar für all die Unterstützung“, sagte Hilbert: „Und ich kann jedem, der mit Depressionen zu kämpfen hat, einfach nur sagen: ‚Es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich dran zu bleiben, es lohnt sich diese tiefen Täler zu durchschreiten‘. Wenn ich das schaffe, dann schaffen das auch andere.“

{ "placeholderType": "MREC" }