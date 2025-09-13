Leichtathletik-WM: Der einsame Lauf einer deutschen Kämpferin

Johannes Vehren 13.09.2025 • 23:36 Uhr Eva Dieterich rückt kurz vor der Leichtathletik-WM in Tokio ins deutsche Team nach. Die Läuferin beweist im 10-Kilometer-Rennen eine wahnsinnige mentale Stärke.

Sie hat aufopferungsvoll gekämpft, sich durchgebissen und vor allem nicht aufgegeben: Die deutsche Eva Dieterich hat ihren Finallauf über 10 Kilometer bei der Leichtathletik-WM in Tokio absolviert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Letztlich landete sie auf dem 23. Platz mit einer Zeit von 33:46,76 Minuten. Gold holte die Kenianerin Beatrice Chebet (30:37,61) vor der Italienerin Nadia Battocletti (30:38,23) sowie der Äthiopierin Gudaf Tsegay (30:39,65).

„Chapeau, durchgefightet“

„Ich habe Hochachtung davor. Sie ist nur nachgerückt und zieht hier bei diesen Bedingungen so durch“, zeigte sich ARD-Kommentator Ralf Scholt begeistert.

Als Dieterich auf der Zielgeraden war, meinte er: „Wir ziehen unsere nicht vorhandene Kappe und sagen: Chapeau, durchgefightet! Sie wusste, dass auf sie sowas zukommt und ein ganz eigenes Rennen laufen werde. Das hat sie gemacht und ihre Chance wahrgenommen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Experte zollt Dieterich Respekt

Die 26-Jährige schleppte sich regelrecht ins Ziel und zeigte kaum Emotionen.

Scholt sagte: „Auch wenn sich das in dem Moment jetzt nicht gut anfühlt, aber für die nächsten Jahre können diese Erfahrungen wertvoll sein.“

ARD-Experte Tim Tonder zollte der Läuferin ebenfalls Respekt: „Der große Kampf der Eva Dieterich. Das muss man mental erstmal verkraften, aber sie hat zumindest auch jemanden überholt. Das hier durchzuziehen, hat großen Respekt verdient.“