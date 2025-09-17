Leichtathletik-WM heute live im Free-TV, Stream & Ticker - deutsche Goldhoffnung startet!

SPORT1 17.09.2025 • 09:00 Uhr Auch am fünften Tag der Leichtathletik-WM hofft Deutschland auf eine Medaille. Für eine der großen Goldhoffnungen steht die Quali an. SPORT1 tickert das Geschehen live.

Tag fünf in Tokio! Die Leichtathletik-Saison 2025 wird bei der WM gekrönt - vom 13. bis 21. September treffen sich die besten Leichtathleten der Welt in der japanischen Hauptstadt. Auch 80 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland sind dabei.

Bereits dreimal gab es aus deutscher Sicht Grund zur Freude. Weitspringerin Malaika Mihambo, Marathonläufer Amanal Petros und Hammerwerfer Merlin Hummel sicherten sich Edelmetall. Das Trio gewann jeweils Silber.

So können Sie die Leichtathletik-WM heute live im Free-TV und Stream verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport

sportschau.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de

Am fünften Wettkampftag greift mit Speerwerfer Julian Weber eine deutsche Goldhoffnung in der Qualifikation in das Geschehen ein. Zudem bestreiten am Mittwoch Gesa Felicitas Krause und Lea Meyer das Finale über 3000 Meter Hindernis. Ist eine dicke Überraschung drin? SPORT1 begleitet die Höhepunkte im LIVETICKER.

Deutsche WM-Goldhoffnung Weber in Quali - wie schlägt sich Krause?

Kann Julian Weber endlich seinen WM-Fluch brechen? Die Vorzeichen stehen gut, keiner warf in diesem Jahr bislang weiter als der 31-Jährige mit 91,51 m. Doch bei den richtig großen Meisterschaften wollte es für Weber bislang noch nicht so wirklich klappen - nach vierten Plätzen bei den Olympischen Spielen 2021, den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 sowie einem sechsten Platz im vergangenen Sommer in Paris soll es für ihn in Tokio nun aufs Podium gehen. Zuvor muss Weber aber ab 12.10 Uhr MESZ die Qualifikation überstehen.

Mit dem Vorlauf über 3000 Meter Hindernis war Gesa Felicitas Krause schon mal „super happy“. Sich selbst bei den Zeiten der Konkurrenz vorne zu sehen, sei „natürlich schwierig“, räumte die 33-Jährige ein - doch ihr erstes Ziel hat Krause ohnehin schon erreicht, es ist bereits ihr siebtes WM-Finale. An ihrer Seite geht Lea Meyer in das Rennen, los geht es ab 14.57 Uhr MESZ.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF begleiten die WM in Tokio im Free-TV und im Livestream. Am Mittwoch ist das ZDF an der Reihe. Auch Eurosport übertragt das Sport-Highlight, der zugehörige Stream ist jedoch kostenpflichtig.

Leichtathletik-WM heute im Fernsehen

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Mittwoch, 17. September

Uhrzeit Disziplin 13.10 Uhr Stabhochsprung Frauen 13.50 Uhr Weitsprung Männer 14.57 Uhr 3000 m Hindernis Frauen 15.20 Uhr 1500 m Männer

