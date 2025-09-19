Leichtathletik-WM heute live im Free-TV, Stream & Ticker - deutscher Hürden-Coup?

SPORT1 19.09.2025 • 09:00 Uhr Die Leichtathletik-WM in Tokio nähert sich der Zielgeraden. Am heutigen Freitag läuft unter anderem der Siebenkampf an. Die deutschen Hoffnungen liegen zudem auf 400-Meter-Hürden-Ass Emil Agyekum. SPORT1 begleitet Tag sieben heute im LIVETICKER.

Der siebte von insgesamt neun Wettkampftagen bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio steht an. Aktuell steht das deutsche Team bei drei Silbermedaillen, hat aber noch weitere Chancen auf Edelmetall.

Am Freitag sind die Medaillenhoffnungen jedoch ein klein wenig begrenzt. Das Hauptaugenmerk liegt auf 400-Meter-Hürdenläufer Emil Agyekum, der seine persönliche Bestleistung im Halbfinale mit einer Zeit nahe des deutschen Rekords deutlich steigern konnte. In 47,83 Sekunden blieb er erstmals unter 48 Sekunden, gehört jedoch in einem starken Feld um Weltrekordler Karsten Warholm eher zu den Underdogs.

So können Sie die Leichtathletik-WM heute live im Free-TV und Stream verfolgen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport

sportschau.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de

WM-Siebenkampf startet - Superstar Lyles über 200m gefordert

Zudem stehen das 400-Meter-Hürden-Finale der Frauen sowie beide 200-Meter-Finals ohne deutsche Beteiligung auf dem Programm. Insbesondere das elektrisierende Duell zwischen Noah Lyles und Letsile Tebogo verspricht reichlich Spektakel.

Ebenfalls ohne deutsche Beteiligung wird das Dreisprung-Finale der Männer über die Bühne gehen. Dafür sind die deutschen Siebenkämpferinnen Vanessa Grimm und Sandrina Sprengel mit von der Partie und werden am Freitag die ersten vier Disziplinen bestreiten.

Leichtathletik-WM heute im Fernsehen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF begleiten die WM in Tokio im Free-TV und im Livestream in der entsprechenden Mediathek. Am Freitag ist die ARD an der Reihe.

Auch Eurosport übertragt das Sport-Highlight, der zugehörige Stream auf Discovery+ ist jedoch kostenpflichtig.

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen und die Startzeiten im Siebenkampf sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Freitag, 19. September