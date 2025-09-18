Leichtathletik-WM heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Hoffnung auf Speerwurf-Gold

SPORT1 18.09.2025 • 09:02 Uhr Bei der Leichtathletik-WM steht der sechste Wettkampftag auf dem Programm. Deutsche Fans dürfen auf eine Goldmedaille hoffen.

Tag sechs bei der Leichtathletik-WM! Am Donnerstag dürfen deutsche Fans auf eine Goldmedaille hoffen. Alle Augen sind auf Julian Weber gerichtet, der als Topfavorit ins Speerwurf-Finale geht.

Außerdem steht mit Caroline Joyeux eine weitere deutsche Athletin in einem Finale, die Dreispringerin hatte sich als Sechste ihrer Gruppe für den Kampf um die Medaillen qualifiziert.

+++ So können Sie die Leichtathletik-WM heute live im Free-TV und Stream verfolgen +++

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF begleiten die WM in Tokio im Free-TV und im Livestream. Am Mittwoch ist die ARD an der Reihe. Auch Eurosport übertragt das Sport-Highlight, der zugehörige Stream ist jedoch kostenpflichtig.

Insgesamt stehen am Donnerstag vier Entscheidungen auf dem Programm. Neben dem Speerwurf und dem Dreisprung geht es auch in den 400 Metern bei Männern und Frauen ans Eingemachte.

+++ Leichtathletik-WM heute im Fernsehen +++

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Donnerstag, 18. September