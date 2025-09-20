Leichtathletik-WM heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Nächste Sensation durch Ogunleye?

SPORT1 20.09.2025 • 10:00 Uhr Die Leichtathletik-WM in Tokio nähert sich der Zielgeraden. Am heutigen Samstag steht das Finale im Kugelstoßen der Frauen an. Holt sich Yemisi Ogunleye nach Olympia-Gold auch WM-Gold?

Der achte von insgesamt neun Wettkampftagen bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio steht an. Aktuell steht das deutsche Team bei drei Silbermedaillen, hat aber noch weitere Chancen auf Edelmetall.

Große Hoffnungen auf eine Medaille hat die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die nach ihrer sensationellen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris für Aufsehen gesorgt hat. WM-Gold wäre nicht minder eine Sensation - zu stark ist die Konkurrenz in diesem Sommer. Mit ihrer ureigenen Ruhe ist Ogunleye aber durchaus wieder eine Medaille zuzutrauen. Dazu muss sie aber zunächst am Tokioter Morgen hellwach sein.

+++ So können Sie die Leichtathletik-WM heute live im Free-TV und Stream verfolgen +++

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport

sportstudio.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de

Finale beginnt kurz vor 13 Uhr

Das Finale im Kugelstoßen der Frauen ist auf 12:54 Uhr angesetzt. Die Qualifikation für das Finale fand bereits in der Nacht statt. Zusammen mit ihr treten für Deutschland außerdem Alina Kenzel und Katharina Maisch an.

