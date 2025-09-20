Der achte von insgesamt neun Wettkampftagen bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio steht an. Aktuell steht das deutsche Team bei drei Silbermedaillen, hat aber noch weitere Chancen auf Edelmetall.
Leichtathletik-WM heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Nächste Sensation durch Ogunleye?
Große Hoffnungen auf eine Medaille hat die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die nach ihrer sensationellen Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris für Aufsehen gesorgt hat. WM-Gold wäre nicht minder eine Sensation - zu stark ist die Konkurrenz in diesem Sommer. Mit ihrer ureigenen Ruhe ist Ogunleye aber durchaus wieder eine Medaille zuzutrauen. Dazu muss sie aber zunächst am Tokioter Morgen hellwach sein.
+++ So können Sie die Leichtathletik-WM heute live im Free-TV und Stream verfolgen +++
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: sportstudio.de, Eurosport
- Ticker: SPORT1.de
Finale beginnt kurz vor 13 Uhr
Das Finale im Kugelstoßen der Frauen ist auf 12:54 Uhr angesetzt. Die Qualifikation für das Finale fand bereits in der Nacht statt. Zusammen mit ihr treten für Deutschland außerdem Alina Kenzel und Katharina Maisch an.
Ogunleye selbst gibt die Favoritinnen-Rolle an andere Kontrahentinnen ab: „Andere Athletinnen sind jetzt eher im Zugzwang, die in diesem Jahr schon eine extrem gute Leistung erbracht haben, mit vielen 20-Meter-Stößen. Das Niveau ist im Vergleich zu den Olympischen Spielen auf jeden Fall noch mal höher. Zu mir selbst sage ich einfach an dem Tag, hab Spaß, mach das, was du über die letzten vier Wochen dir noch mal erarbeitet hast und genieß den Wettkampf“, so die 26-Jährige im Gespräch mit der Sportschau.