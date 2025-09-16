Leichtathletik-WM in Tokio: Tag 4 heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 16.09.2025 • 09:00 Uhr In der japanischen Hauptstadt Tokio stehen die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften auf dem Programm. Am Dienstag gibt es vier weitere Entscheidungen.

Die Leichtathletik-Saison 2025 endet mit einem Höhepunkt: Die Weltmeisterschaften in der japanischen Hauptstadt Tokio bilden den krönenden Abschluss. Vom 13. bis 21. September will das deutsche Team mit 80 Athletinnen und Athleten auf Medaillenjagd gehen und die Enttäuschung von Budapest vergessen machen.

Bisher gelingt das Deutschland mit Erfolg, denn Weitspringerin Malaika Mihambo und Marathonläufer Amanal Petros errungen bereits zweimal Edelmetall - jeweils Silber.

So können Sie die Leichtathletik-WM im Free-TV und Stream heute live verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: zdf.de, Eurosport

zdf.de, Eurosport Ticker: SPORT1.de

Kommt am vierten Wettkampftag die nächste deutsche Medaille dazu? Am Dienstag sind zwei Entscheidungen mit deutscher Beteiligung garantiert.

Die besten Chancen aus deutscher Sicht dürfte wohl Merlin Hummel im Hammerwurf haben. Der Franke zählt zwar nicht zu den großen Favoriten, qualifizierte sich aber auf Anhieb mit 78,54 Metern für das Finale. Als Außenseiterin startet indes Nele Weßel im Finale über 1.500 m.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten ausführlich im Free-TV und im Livestream über die WM aus Tokio. Zusätzlich überträgt aber auch Eurosport das Sport-Highlight, der Eurosport-Stream ist allerdings kostenpflichtig. Am Sonntag überträgt das ZDF die Geschehnisse aus Tokio.

Leichtathletik-WM 2025 - Der Zeitplan

Die Uhrzeiten der Medaillenentscheidungen sind in deutscher Zeit (MESZ) aufgeführt.

Dienstag, 16. September