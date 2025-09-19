Leichtathletik-WM: "Super-GAU" für Siebenkämpferin - Estin scheitert an Einstiegshöhe

Annabella Aulinger 19.09.2025 • 13:39 Uhr Die Estin Pippi Lotta Enok erlebt einen Horror-Auftakt im Siebenkampf. Die Athletin scheitert im Hochsprung bereits an ihrer Einstiegshöhe, im Hürdenlauf ist nur eine Gestürzte noch langsamer.

Im Siebenkampf der Leichtathletik-WM in Tokio ist es während des Hochsprung-Wettkampfs zu einer schmerzenden Szene gekommen: Die Estin Pippi Lotta Enok scheiterte bereits an ihrer Einstiegshöhe von 1,65 Meter.

Bei drei Versuchen erreichte die Leichtathletin kein gültiges Ergebnis und erhielt somit null Punkte - und das, obwohl ihre erst in dieser Saison aufgestellte persönliche Bestleistung bei 1,81 Meter liegt. Im Siebenkampf liegt Enok auf Platz 23 in der aktuellen Weltrangliste.

Bereits in der ersten Disziplin des Tages war die 23-Jährige im Wettkampf über 100-Meter-Hürden hinter den Erwartungen geblieben. Hierbei lief sie in 13,86 Sekunden die zweitschlechteste Zeit - nur vor Abigail Pawlett, welche gestürzt war.

Leichtathletik-WM: Tragisches WM-Aus für Siebenkämpferin

Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich zeigte sich bestürzt über Enoks gescheiterten Siebenkampf: „Das ist der Super-GAU für eine Mehrkämpferin. Der Wettkampf ist aus und vorbei. Das muss man dann auch erstmal verdauen.“

Gerade der Mehrkampf ist sehr zeitintensiv im Training. Zwar darf die Estin die weiteren Disziplinen noch bestreiten, jedoch ist eine gute Platzierung bei der Weltmeisterschaft so gut wie unmöglich. Mit 998 Punkten war Enok nach dem Hochsprung wenig überraschend Letzte in der Wertung.