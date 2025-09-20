Leichtathletik-WM: Zehnkampf-Ass Neugebauer auf Medaillenkurs - Kaul hadert

Dominik Hager 20.09.2025 • 08:30 Uhr Leo Neugebauer und Niklas Kaul kämpfen bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf um Edelmetall. Nach drei Disziplinen befindet sich Ersterer auf Platz zwei. Kaul muss nach einem mäßigen Start das Feld von hinten aufrollen.

Wer krönt sich bei der Leichtathletik-WM in Tokio zum König der Athleten? Die Zehnkämpfer haben in der Nacht auf Samstag (mitteleuropäischer Zeit) die ersten drei Disziplinen absolviert. Das deutsche Trio, bestehend aus Niklas Kaul, Leo Neugebauer und Till Steinforth, durchlebte jedoch in Summe einen durchwachsenen Auftakt.

Am besten liefen die ersten Disziplinen für den Olympia-Zweiten von Paris, Leo Neugebauer. Der 25-Jährige begann mit soliden 10,80 Sekunden über 100 Meter, wobei er damit rund zwei Zehntel hinter seiner persönlichen Bestmarke zurückblieb.

Im Weitsprung hatte der deutsche Zehnkampf-Rekordhalter (8961 Punkte) zunächst Probleme mit dem Timing am Brett, konnte sich nach einem ungültigen Versuch zum Start aber noch auf sehr respektable 7,62 Meter steigern.

Neugebauer stark im Kugelstoßen: „Bin mega happy“

Die erste wirkliche Duftmarke setzte Neugebauer dann beim Kugelstoßen. Zwar blieb er mit 16,70 Metern noch ein Stück hinter seiner Bestmarke (17,46 Meter), jedoch war es sein erster Stoß über 16 Meter in dieser Saison - zum optimalen Zeitpunkt.

„Ich wusste, dass ich am Kugelstoßen arbeiten musste. Es hat funktioniert, deswegen bin ich happy. Die 100 davor haben sich viel schneller angefühlt als es am Ende war. Das hat jeder von uns gesagt. Beim Weitsprung war auch der letzte Sprung sehr weit, der Hintern hat nur wenig am Sand gestreift“ schilderte er im ZDF-Interview. „Ich genieße den Wettkampf jetzt einfach und freue mich, hier zu sein“, zeigte er sich locker und entspannt.

Lediglich Kyle Garland performte mit der Kugel mit 17,02 Metern noch besser. Der Mitfavorit aus den USA führt auch die Gesamtwertung mit 2927 Punkten vor Neugebauer (2765 Punkte) und Simon Ehammer (2736 Punkte) an. Ayden Owens-Delerme (2735 Punkte) und Vize-Europameister Sander Skotheim (2693 Punkte) komplettieren die Top 5.

Kaul startet mühsam in den Zehnkampf: „Es ist ein bisschen ärgerlich“

Relativ weit von der Spitze entfernt ist hingegen die zweite deutsche Trumpfkarte, Niklas Kaul. Zwar ist es der Welt- und Europameister gewohnt, das Feld von hinten aufrollen zu müssen, jedoch hakte es bei allen drei Disziplinen noch etwas.

Mit 11,34 Sekunden lief er die langsamste 100-Meter-Zeit, war damit aber auch nur sieben Hundertstel langsamer als bei seinem Weltmeister-Titel 2019. Solide lief für den 27-Jährigen dann auch der Weitsprung, bei dem er mit 7,21 Metern lediglich 23 Zentimeter hinter seiner persönlichen Bestleistung zurückblieb. Mit 14,58 Metern im Kugelstoßen blieb er jedoch etwas zu weit hinter den erwünschten 15 Metern plus X zurück.

„Es ist ein bisschen ärgerlich. Es ist alles so, dass ich mich nicht so richtig darüber ärgern kann, aber es fehlt überall ein kleines Bisschen. Im Weitsprung war mehr möglich und beim letzten Versuch im Kugelstoßen hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl und dann ist mir die Kugel doch ein wenig aus dem Finger gerutscht. Da fehlen jetzt ein paar Punkte, aber man braucht sich auch nicht den ganz großen Kopf machen“, resümierte Kaul.

2414 Punkte bringen Kaul, den Mann des zweiten Tages, aktuell Rang 19 ein.

Steinforth mit gesundheitlichen Problemen: „Die Hüfte tut ganz schön weh“

Noch etwas schwerer tat sich bislang Till Steinforth, der mit seinen 23 Jahren zum ersten Mal bei einem Großereignis antreten darf. Nach einer Leisten-OP und dem damit verbundenen Trainingsausfall fehlte es dem Youngster noch an Spritzigkeit. Weder auf den 100 Metern (11,16 Sekunden) noch beim Weitsprung (7,07 Meter) oder im Kugelstoßen (13,73 Meter) kam er nahe an sein persönliches Limit heran. 2367 Punkte bedeuten aktuell Platz 22.

„Ich habe nicht gut reingefunden. Die Hüfte tut noch ganz schön weh von der Operation und es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht die Power und Beweglichkeit da. Ich gebe alles, aber es geht nicht mehr“, haderte Steinforth, der nun abwarten möchte, wie es weitergeht. „Ich will nicht aufgeben, aber die Gesundheit geht vor“, verdeutlichte er.

Doch auch andere große Namen haben noch ein wenig zu kämpfen. Der Olympia-Dritte, Lindon Victor, rangiert nur an Position elf, und der amtierende Weltmeister Pierce LePage ist gar nur auf Platz 17 zu finden.

Hochsprung und 400 Meter schließen Tag eins ab

Bei noch sieben ausstehenden Disziplinen sind deutliche Verschiebungen im Klassement allerdings möglich. Am heutigen Samstag stehen mit dem Hochsprung und dem 400-Meter-Lauf noch zwei Disziplinen an, bei denen es gilt, sich schadlos zu halten.

Kaul dürfte mit gemischten Gefühlen in den Hochsprung gehen. Vor vier Jahren sprang das deutsche Zehnkampf-Ass bei den Olympischen Spielen im gleichen Stadion zunächst eine persönliche Bestleistung (2,11 Meter), verletzte sich bei dem Versuch aber und musste den Wettbewerb vorzeitig beenden.

Neugebauer möchte sich keinen großen Druck machen. „Ich nehme mir keine Höhe vor und möchte einfach gut durchkommen und einen guten ersten Tag hinlegen“, erklärte er. Über zwei Meter sei ein „Muss“, alles darüber „ein Bonus“.

