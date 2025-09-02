"Keine schöne Nachricht" Olympiasiegerin Thomas verpasst Leichtathletik-WM

SID 02.09.2025 • 18:49 Uhr Gabrielle Thomas kann bei den Titelkämpfen in Tokio nicht mitwirken. Eine Verletzung wirft die Olympiasiegerin zurück.

200-Meter-Olympiasiegerin Gabrielle Thomas verpasst verletzungsbedingt die Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September).

Als Grund führte die US-Amerikanerin Beschwerden an der Achillessehne an, die sie bereits seit längerer Zeit begleiteten.

„Keine schöne Nachricht“

„Ich verstehe, dass es für Leichtathletik-Fans keine schöne Nachricht ist, aber mir ist bewusst geworden, dass es in Ordnung ist, menschlich zu sein und mich um mich zu kümmern“, sagte die 28-Jährige.

Bei Olympia 2024 in Paris hatte Thomas auch in den Staffeln über 4x100m und 4x400m Gold geholt, in diesem Jahr aber kam sie nicht an ihre Bestleistungen heran.

Thomas enttäuscht bei US-Trails

Bei den US-Trials in Eugene im vergangenen Monat war sie über 200 Meter in 22,20 Sekunden nur Dritte - ihre Bestzeit liegt bei 21,60 Sekunden.