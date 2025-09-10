Kugelstoß-Star Saunders erneut 30 Monate gesperrt!

SID 10.09.2025 • 16:01 Uhr Die Kugelstoßerin wird wegen dreier Meldeversäumnisse aus dem Verkehr gezogen. Weil es ein Wiederholungsfall ist, fällt die Strafe höher aus.

Die US-amerikanische Kugelstoßerin Raven Saunders ist erneut zu einer langen Sperre verurteilt worden. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Tokio wurde wegen drei Meldeverstößen für 30 Monate aus dem Verkehr gezogen, wie die US-Anti-Doping-Agentur USADA mitteilte.

Drei Meldeverstöße 2024: Saunders im Visier der Doping-Kontrolleure

Die 29-Jährige hatte innerhalb von zwölf Monaten dreimal "Meldepflicht- und Kontrollversäumnisse" begangen. Die Vorfälle ereigneten sich am 19. April, 17. Mai und 26. Dezember 2024. Saunders war zu diesem Zeitpunkt Teil des US-Testpools und damit verpflichtet, jederzeit für unangekündigte Kontrollen erreichbar zu sein.

Rezidiv führt zu höherer Strafe – Resultate seit 26. Dezember 2024 annulliert

Da es sich um einen Wiederholungsfall handelt, fiel die Strafe höher aus. Bereits von August 2022 bis Februar 2024 war Saunders wegen derselben Regelverletzung für 18 Monate gesperrt gewesen. Die neue Sanktion trat rückwirkend am 26. Dezember 2024 in Kraft. Alle sportlichen Ergebnisse seitdem wurden annulliert.

Von Rio 2016 bis Tokio 2021: Masken, Medaille und Einsatz für soziale Gerechtigkeit