Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
EUROPA LEAGUE
CHAMPIONS LEAGUE
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
TENNIS
EISHOCKEY
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Leichtathletik-WM>

Neugebauer schlägt Basketball-Helden: Sportler des Monats

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Neugebauer nach WM-Titel ausgezeichnet

Der Zehnkampf-Weltmeister gewinnt vor den Basketball-Europameistern und Para-Schwimmer Josia Topf.
Goldjunge: Leo Neugebauer
Goldjunge: Leo Neugebauer
© AFP/SID/Andrej ISAKOVIC
SID
Der Zehnkampf-Weltmeister gewinnt vor den Basketball-Europameistern und Para-Schwimmer Josia Topf.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist als Sportler des Monats September ausgezeichnet worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Goldmedaillengewinner von Tokio landete bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl auf Platz eins und setzte sich dabei auch gegen die Basketball-Europameister durch. Die drittmeisten Stimmen von den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten gingen an Para-Schwimmer Josia Topf.

Neugebauer triumphiert vor Basketballern – Para-Schwimmer Topf auf Rang drei

Neugebauer hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Japan zum König der Athleten aufgeschwungen und kam bei der Wahl nun auf 47,6 Prozent der Stimmen.

Die deutschen Basketball-Männer, die erstmals gleichzeitig Welt- und Europameister sind, landeten knapp dahinter mit 36,7 Prozent. Der drittplatzierte Topf, der bei der diesjährigen Para-Schwimm-WM nicht zu stoppen war und in gleich vier Disziplinen aufs Podium kam, erhielt 17,5 Prozent der Stimmen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite