Neugebauer schlägt Basketball-Helden: Sportler des Monats

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist als Sportler des Monats September ausgezeichnet worden.
Neugebauer nach WM-Titel ausgezeichnet
Der Goldmedaillengewinner von Tokio landete bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl auf Platz eins und setzte sich dabei auch gegen die Basketball-Europameister durch. Die drittmeisten Stimmen von den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten gingen an Para-Schwimmer Josia Topf.
Neugebauer triumphiert vor Basketballern – Para-Schwimmer Topf auf Rang drei
Neugebauer hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Japan zum König der Athleten aufgeschwungen und kam bei der Wahl nun auf 47,6 Prozent der Stimmen.
Die deutschen Basketball-Männer, die erstmals gleichzeitig Welt- und Europameister sind, landeten knapp dahinter mit 36,7 Prozent. Der drittplatzierte Topf, der bei der diesjährigen Para-Schwimm-WM nicht zu stoppen war und in gleich vier Disziplinen aufs Podium kam, erhielt 17,5 Prozent der Stimmen.