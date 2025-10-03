Neugebauer schlägt Basketball-Helden: Sportler des Monats

SID 03.10.2025 • 12:04 Uhr Der Zehnkampf-Weltmeister gewinnt vor den Basketball-Europameistern und Para-Schwimmer Josia Topf.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer ist als Sportler des Monats September ausgezeichnet worden.

Der Goldmedaillengewinner von Tokio landete bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl auf Platz eins und setzte sich dabei auch gegen die Basketball-Europameister durch. Die drittmeisten Stimmen von den von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten gingen an Para-Schwimmer Josia Topf.

Neugebauer hatte sich bei der Leichtathletik-WM in Japan zum König der Athleten aufgeschwungen und kam bei der Wahl nun auf 47,6 Prozent der Stimmen.