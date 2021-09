Meyer: Nach meinem hoffentlich bestandenen Examen im Oktober findet wenige Tage später die Weltmeisterschaft auf Sardinien statt. Ab dann werde ich mich voll auf den Sport konzentrieren. Mein Partner nimmt die kommenden sechs Monate Elternzeit, dann starten wir einen Familien-Roadtrip. Unsere Wohnung haben wir bereits aufgegeben, so dass wir in unserem Van viel in Europa und in guten Trainingsgefilden, auch vor Marseille, dass 2024 das Segelrevier sein wird, unterwegs sein werden. Mein großes Ziel ist es, bei den Olympischen Spielen mit Kind und als angehende Ärztin auf dem Treppchen zu stehen.