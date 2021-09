Megan Rapinoe kämpft mit US-Sportstars für Recht auf Abtreibung

Und zwar ganz oben. In einem offiziellen Schriftsatz („Amicus Curiae“) wenden sich mit Rapinoe 25 weitere Olympia-Teilnehmerinnen, Hunderte Athletinnen sowie Organisationen wie die Spielerinnen-Vereinigungen aus der Fußball- und Basketballprofiliga an das Oberste Gericht der USA. Ihr Ziel: Das landesweite Recht auf Abtreibung zu erhalten. Ihr Motto: „Bans off our Bodies“, Verbote weg von unseren Körpern!