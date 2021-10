Melnikowa gewinnt Mehrkampf-Finale - und wird Nachfolgerin von Biles

Erstmals seit 20 Jahren fand das Mehrkampf-Finale der Frauen ohne deutsche Beteiligung statt. Pauline Schäfer-Betz, einzige deutsche WM-Teilnehmerin, startete nur am Boden und am Schwebebalken. An diesem Gerät erreichte die ehemalige Weltmeisterin die Medaillenentscheidung, die am Sonntag (10.00 Uhr/MESZ) ausgetragen wird.