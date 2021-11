Olympia: Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder kritisiert Loipen in Peking

„Bei der WM in Oberstdorf waren sie schon schwer, in Peking werden sie noch schwerer und liegen dazu auf 2000 m Höhe“, sagte Schlickenrieder vor dem Weltcup-Auftakt am Freitag im finnischen Kuusamo im Sportschau-Interview: „Ich fordere deshalb: Lasst uns bei der Streckenauswahl dahin zurückkehren, dass auch ein Normalmensch sie laufen kann.“