Profivereine starten Impfoffensive in Baden-Württemberg

Frankfurt am Main (SID) - Die Profisportvereine in Baden-Württemberg rufen gemeinsam mit ihrer Landesregierung in einer besonderen Kampagne zur Corona-Impfung auf. Unter dem Motto "Unsere Offensive: Impfen" findet vom 15. bis 16. Dezember in zahlreichen Stadien und Sporthallen eine 24-stündige Impfaktion statt. Zielgruppe sind vor allem Ungeimpfte, unter anderem wird Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart mit der Mercedes-Benz Arena seine Heimspielstätte zur Verfügung stellen.