Cristian Ghilli, Junioren-Weltmeister im Tontaubenschießen, stirbt bei Jagd-Unfall

Demnach erlag der 18-Jährige in der Nacht auf Freitag in einem Krankenhaus in der Toskana seinen Verletzungen. Zuvor hatte sich der Italiener offenbar bei einem Jagdausflug mit Freunden in den Wäldern des Montecatini Val di Cecina in der Provinz Pisa selbst eine Kugel in den Bauch gefeuert, als er dabei war, sich zu bücken, um frische Patronen aufzuheben.