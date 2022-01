DOSB-Präsident Weikert: "Lage in Sportvereinen an kritischem Punkt"

Das sagte der 60-Jährige am Mittwoch bei einer Sitzung des Sportausschusses im deutschen Bundestag. „Wir sind zwar froh, dass es in diesem Winter keine pauschalen Verbote gab und unsere Forderung nach einer Breitensportgarantie Wirkung gezeigt hat, aber von Normalität im Sport sind wir meilenwert entfernt“, so Weikert weiter.