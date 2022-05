Deutschland-Achter gewinnt bei Hügelregatta in Essen

Der Deutschland-Achter hat bei seinem ersten Auftritt in dieser Saison einen souveränen Sieg eingefahren. Rund zehn Monate nach den Olympischen Spielen in Tokio setzte sich das neu formierte Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) bei der Internationalen Hügelregatta in Essen vor Frankreich und Polen durch. Neben dem deutschen Achter waren vor allem U23-Boote am Start.