DOSB fordert Kurswechsel der deutschen Sportpolitik

So gehöre der Sport laut Eckpunktepapier etwa in der Gesundheitspolitik mit an den Tisch, wenn Gesetze und Verordnungen entwickelt würden. Auch die Anerkennung der Sportvereine als Bildungsorte sei überfällig. Zudem müsse der Sanierungs- und Modernisierungsstau bei Sportstätten aufgelöst werden, auch in diesem Zusammenhang könne der Sport etwa durch nachhaltige Bauweise einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Neben einer verbesserten Koordination und der Überwindung der Folgen der Pandemie müsse zudem das Ehrenamt verstärkt in den Fokus rücken.