Deutsche Kletterer verpassen Boulder-Finale

Für Flohe (Aachen), bislang bester europäischer Boulderer des Jahres, war das Ausscheiden eine Enttäuschung. Er gehört allerdings wie Megos (Erlangen) und Ausnahmekletterer Ondra am Sonntag zu den Anwärtern auf das Siegerpodest im Lead. In der Qualifikation am Freitag hatte Megos punktgleich mit Ondra Rang eins belegt, Zimmerkollege Flohe Rang drei. Das Halbfinale beginnt am Sonntag um 12.00 Uhr, das Finale der besten acht um 18.45 Uhr.