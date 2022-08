Mehrkampf-Titel an d'Amato - Bui überrascht als Achte

Angeführt von Bui qualifizierte sich die deutsche Riege mit einem unerwarteten Rang vier mühelos für das Teamfinale am Samstag. Die 33-Jährige erreichte auch zusammen mit der deutschen Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) die Medaillenentscheidung am Stufenbarren. Am Schwebebalken stehen Malewski und die Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz im Endkampf.