Wasserball-EM: DSV-Frauen nach Debakel vor Vorrunden-Aus

Die deutschen Wasserballerinnen stehen bei den Europameisterschaften in Split nach einer herben Niederlage vor dem Aus in der Vorrunde. Das Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) verlor am Dienstag gegen Vize-Weltmeister Ungarn mit 4:26 (1:7, 0:10, 1:3, 2:6) und belegt mit drei Punkten in der schweren Gruppe A nur den fünften Platz.