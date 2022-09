Bentele für mehr Inklusion bei Großereignissen

Für die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) waren in diesem Zusammenhang die European Championships im vergangenen August in München eine ungenutzt gelassenen Gelegenheit. "Es sollte mehr Normalität sein, dass man zusammen zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort startet. Es wäre deswegen schön gewesen, wenn der Leichtathletik- und Bahnradsportverband gesagt, dass es kein Problem ist, auch die Para-Wettbewerbe in München einzubinden, weil es das volle Stadion und die tolle Kulisse auch für die Para-Sportler toll gewesen wären. Das wäre der nächste Beitrag gewesen, um die Abwehrhaltung der Menschen zu senken."