"Nicht das erste Mal, dass sie plötzlich Dinge vergisst": Zeidler wehrt sich im Ruder-Zoff!

Dieser hatte bereits am Donnerstag via SID seine Sicht der Dinge erklärt. Es sei „einfach peinlich“. Bielig habe „hin und wieder das Problem, die Wahrheit zu akzeptieren“. Obwohl die WM vorbei sei und man am Boden liege, fange sie jetzt wieder an, „Pfeile gegen uns zu schießen“, sagte er: „Das macht man so sicher nicht.“ Er habe „das Gefühl, sie musste jetzt unbedingt nachtreten. Ich frage mich aber: Warum? Wir haben geliefert und sind erfolgreich mit dem, was wir tun“.