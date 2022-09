Ruder-WM: Deutschland-Achter gewinnt B-Finale

Am Freitag war die Crew um Schlagmann Torben Johannesen im Hoffnungslauf nur auf Platz drei gelandet und hatte damit erstmals seit 23 Jahren wieder einen WM-Endlauf verpasst. Schon bei der EM in München vor sechs Wochen war das deutsche Flaggschiff, das sich nach den Olympischen Spielen in Tokio im Vorjahr im Neuaufbau befindet, an den Medaillen vorbeigefahren.