World Games und Deaflympics: Auszeichnung für Sportler/innen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die deutschen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der XIX. Deaflympischen Winterspiele in Valtellina?Valchiavenna 2019, der XXIV. Deaflympischen Sommerspiele in Caxias do Sul 2022 und der XI. World Games in Birmingham 2022 für ihre sportlichen Erfolge mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Die Ehrung fand am Freitag in Schloss Bellevue statt.