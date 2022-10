Nächster Eklat: Schach-Großmeister Niemann bricht nach Betrugsvorwurf Interview ab

Während des Sinquefield Cups im September hatte der Amerikaner zunächst zugegeben, als Minderjähriger in zwei Online-Partien verbotene Computerhilfen benutzt zu haben. Doch in einem Untersuchungsbericht von „chess.com“ wird Niemann gar Betrug in über 100 Online-Begegnungen vorgeworfen (Schach-Skandal: Neue Dimensionen um Niemann - über 100 Mal betrogen?).