Verknüpfung von Förderung mit Menschenrechten auf dem Weg

Poschmann unterstrich mit Blick auf die höchst umstrittene Ausrichtung von Großereignissen in den vergangenen Jahren in autokratischen Ländern die Notwendigkeit der Verankerung von Menschenrechtsstandards in die Richtlinien der Vergaberegelungen. "Wir müssen uns in der Politik fragen, wie wir Verbesserungen in dieser Frage auch in anderen Ländern erreichen können. Ein wirksamer Ansatzpunkt dafür ist schon die Vergabe", sagte die 54-Jährige.