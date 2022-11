WM-Rekord für US-Turnerinnen: Sechster Team-Titel in Serie

WM-Rekord für die Kunstturnerinnen aus den USA: Die US-Riege hat bei den Weltmeisterschaften in Liverpool zum sechsten Mal in Folge den Titel im Teamwettbewerb gewonnen und damit die bisher gemeinsam mit Rumänien gehaltene Bestmarke übertrumpft. Die Silbermedaille ging an Gastgeber Großbritannien, Kanada belegte den dritten Platz.