Bestes Karriere-Ergebnis: Carl sprintet auf Platz fünf

Katharina Hennig (Oberwiesenthal), die mit Carl Teamsprint-Gold bei Olympia in Peking geholt hatte, verzichtete auf einen Start im Sprint. Deutschlands beste Distanzläuferin hatte am Freitag über 10 km als Zweite erstmals in ihrer Karriere in einem Freistilrennen das Weltcup-Podest erreicht. Im Klassik-Massenstart über 20 km gehört Hennig am Sonntag zum Favoritenkreis.