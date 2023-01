Massenstart: Deutsche Ski-Langläuferinnen verpassen Top Ten

Der Sieg ging an die Schwedin Ebba Andersson, die sich vor Kerttu Niskanen (Finnland, +25,3 Sekunden) und der Norwegerin Astrid Oyre Slind (+1,20,40 Minuten) durchsetzte. Andersson, die sich früh im Rennen abgesetzt hatte und ihre Konkurrentinnen nicht mehr herankommen ließ, feierte ihren dritten Weltcuperfolg in der laufenden Saison.

Carls Gold-Kollegin von Peking, Katharina Hennig, die am 7. Januar für den ersten Weltcupsieg einer deutschen Langläuferin seit 2009 gesorgt hatte, pausierte in Frankreich und wird erst am kommenden Wochenende in Toblach in den Weltcup zurückkehren.