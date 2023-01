Turner des Jahres: Dauser klar vorn - Malewski vor Seitz

Lukas Dauser, Vize-Weltmeister am Barren, und Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski sind bei einer gemeinsamen Abstimmung von Journalisten und Fans zum Kunstturner und zur Kunstturnerin des Jahres gewählt worden. Der 29-Jährige aus Unterhaching und die elf Jahre jüngere Chemnitzerin werden dafür am Freitag in Frankfurt geehrt.