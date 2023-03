Die Finals: Umfangreiches Liveprogramm bei ARD und ZDF

Die Finals Rhein-Ruhr werden ausgiebig von ARD und ZDF begleitet. Beim diesjährigen Event (6. bis 9. Juli) senden die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten an vier Tagen mehr als 25 Stunden live, hinzu kommen noch mehr als 70 Stunden in den Livestreams der Mediatheken.

Es werden 129 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Austragungsorte sind Düsseldorf und Duisburg, außerhalb von Rhein-Ruhr gehen die Leichtathleten (Kassel) und Schwimmer (Berlin) an den Start. Auch diese Wettbewerbe werden in die Live-Übertragungen integriert.