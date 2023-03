Flaute stoppt Köster: Fünfter beim Auftakt der Windsurfer

"Es ist wirklich sehr schade, dass wir in Japan nicht bis zum Ende fahren konnten. Ich bin top vorbereitet hier angekommen und habe mich sehr wohl gefühlt", sagte Köster: "Nach der langen Winterpause tat es sehr gut, wieder in den Wettkampf einzusteigen."

Weiter geht es in Chile. Vor dem Strand von Matanzas werden vom 25. März bis zum 2. April beim zweiten von insgesamt acht Events der Wave-Tour erneut Punkte vergeben. „Ich möchte in Chile an meine gute Leistung aus Japan anknüpfen und hoffe auf bessere Windbedingungen“, sagte Köster, der zuletzt 2019 Weltmeister wurde.