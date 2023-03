"Keine Lösung, die allen gefällt": Bach empfiehlt russische Rückkehr in den Weltsport

Das Internationale Olympische Komitee öffnet trotz heftiger Kritik die Tür für die Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten in den Weltsport.

Eine Entscheidung bezüglich der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo 2026 in Paris werde „zu gegebener Zeit“ getroffen werden.